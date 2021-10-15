ثلاثون دولة تتعهد بالتعاون لمكافحة هجمات برامج الفدية

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وافقت حوالي 30 دولة من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تعزيز التعاون في جهود التصدي للهجمات السيبرانية ببرامج الفدية .ووفقا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة، أصدرت تلك الدول بيانا مشتركا بهذا المعنى في مؤتمر دولي عبر الإنترنت استضافه البيت الأبيض الأمريكي.وتعهدت الدول في البيان المشترك بالتعاون في اللوائح والتحقيقات في إساءة استخدام العملات المشفرة والافتراضية لغسل مدفوعات الفدية.كما اتفقت على التعاون بين منظمات إنفاذ القانون والسلطات الأمنية ووكالات الأمن السيبراني في كل منها، مع تعزيز التعاون الدبلوماسي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.وقالت وزارة الخارجية إن معظم المشاركين قالوا إنهم بحاجة إلى زيادة القدرات الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام، وتعزيز التعاون العالمي في إنفاذ القانون، والتحقيقات من أجل التعامل بفعالية مع برامج الفدية.وقد جاء هذا المؤتمر بعد وقوع سلسلة من هجمات برامج الفدية مؤخرا استهدفت الشركات والمكاتب الحكومية الأمريكية على يد مهاجمين يُفترض أن مقرهم في الصين وروسيا وكوريا الشمالية.