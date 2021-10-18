انخفاض إنتاج كوريا من السيارات إلى أقل مستوى خلال 13 عاما

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انخفض إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ 13 عاما في الربع الثالث من هذا العام بسبب النقص العالمي في إنتاج أشباه الموصلات.ووفقا لرابطة مصنعي السيارات الكورية أمس الأحد، أنتجت شركات صناعة السيارات المحلية ما يقرب من 762 ألف وحدة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض بلغت نسبته 20,9% مقارنة بالعام السابق.ويعتبر هذا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أي ربع ثالث منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عندما انخفض إنتاج السيارات إلى حوالي 760 ألف وحدة.وأنتج صانعو السيارات الكوريون أكثر من 908 آلاف في الربع الأول، و905 آلاف في الربع الثاني، لكن الإنتاج انخفض إلى أقل من 800 ألف في الربع الثالث بسبب تفاقم النقص في إنتاج الرقائق في النصف الثاني من هذا العام.وكان من المتوقع أن يتراجع النقص بحلول هذا الشهر، لكنه ساء أكثر مع تضرر مصانع السيارات في جنوب شرق آسيا بشدة من عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.