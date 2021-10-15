المبعوث النووي الأمريكي يزور سيول هذا الأسبوع

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صرح المبعوث النووي الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم"، أمس الاثنين، بأنه سوف يزور كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، معربا عن أمله في مواصلة المناقشات بشأن إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية.وأدلى كيم بهذه التصريحات للصحفيين بعد اجتماع عقده مع نظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك" في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.وقال كيم إن الجانبين ناقشا اقتراح إعلان إنهاء الحرب، وأنه يأمل في مواصلة المناقشات حول هذا الموضوع وبعض القضايا الأخرى عندما يزور سيول في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأوضح أنه أعاد خلال اجتماعه مع "نوه" التأكيد على التزام الولايات المتحدة القوي بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل، وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وشدد كيم على أن واشنطن ليست لديها نية عدائية تجاه بيونغ يانغ، وأنها تظل منفتحة على الاجتماع معها دون شروط مسبقة. وكرر المبعوث الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية، وأنها مستعدة للعمل معها في المجالات ذات الصلة بالشؤون الإنسانية.