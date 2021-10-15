سيول تعرب مجددا عن قلقها من خطة طوكيو لتصريف المياه الملوثة في البحر

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أعربت الحكومة الكورية عن قلقها من خطة رئيس الوزراء الياباني الجديد "فوميو كيشيدا" لتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الحكومة اليابانية قد اتخذت قرارا لتصريف المياه المشعة دون إجراء مشاورات كافية مع الدول المجاورة، معربة عن قلقها ومعارضتها لذلك القرار الذي قد يؤثر سلبا على صحة وأمن الشعب الكوري والبيئة البحرية.وأضافت الوزارة أنها سوف تستمر في نقل موقف الحكومة الكورية لليابان بشأن تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما، وأنها ستتعاون مع المجتمع الدولي للتحقق بشفافية من دقة من عملية معالجة المياه الملوثة.وقد قام رئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" بزيارة لمحطة فوكوشيما النووية اول من أمس الأحد، وقال إن التخلص من المياه الملوثة المخزنة في المحطة أمر لا يمكن تأجيله، مشيرا بذلك إلى أن الحكومة اليابانية سوف تقوم بتصريف المياه في البحر بدءا من عام 2030 كما هو مخطط له.