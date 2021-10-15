صناعة بناء السفن الكورية تتمتع بانتعاش

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قالت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية التابعة لمجموعة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة إنها حققت زيادة بنسبة 133% من هدفها السنوي للحصول على صفقات جديدة.وأضافت الشركة أنها حصلت منذ بداية هذا العام وحتى الآن على صفقات تبلغ قيمتها 19.9 مليار دولار لبناء 204 سفن.وقالت إنها حصلت أمس الاثنين على صفقة بقيمة 416 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 352 مليون دولار، لبناء ناقلتي حاويات، وسوف ينتهى العمل في بنائهما وتسليمهما خلال النصف الأول من عام 2024.ومن جانبها، أعلنت شركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة أنها حصلت على صفقات تبلغ قيمتها 10.3 مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى الآن، محققة بذلك زيادة بنسبة 13% من هدفها السنوي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة الصفقات التي تحصل عليها "سام سونغ" للصناعات الثقيلة مستوى 10 مليارات دولار منذ عام 2007.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسون ريسيرش" البريطانية المتخصصة في تحليل سوق الشحن العالمية في شهر سبتمبر الماضي، من المتوقع أن يزداد متوسط الطلب السنوي العالمي على السفن خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2031، إلى مستوى ألف و900 سفينة سنويا، أي ضعف الطلب في عام 2020.