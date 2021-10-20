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السياسية

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن إطلاق صاروخ باليستي جديد بواسطة كوريا الشمالية

Write: 2021-10-20 11:04:53

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن إطلاق صاروخ باليستي جديد بواسطة كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أعربت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء عن مخاوفها بشأن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي في وقت سابق أمس، ودعت إلى التوصل إلى حل دبلوماسي.

وكشف "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن هذا الموقف عندما سأله الصحفيون في مؤتمر صحفي عما إذا كان لدى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" أي تعليق على إطلاق كوريا الشمالية لما يُفترض أنه صاروخ باليستي من غواصة.

وقال "حق" إن الأمم المتحدة قلقة بشأن عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك ما تردد عن إطلاق صاروخ باليستي من غواصة أمس الثلاثاء. وقال المتحدث إنه سيكرر ما قاله الأمين العام باستمرار وهو دعوة بيونغ يانغ للالتزام الكامل بتعهداتها الدولية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث إنه بموجب عقوبات مجلس الأمن يُحظر على كوريا الشمالية إطلاق أي صاروخ باليستي.

وأشار "حق" إلى أن الأمم المتحدة حثت القيادة الكورية الشمالية على استئناف الجهود الدبلوماسية على وجه السرعة من أجل التوصل إلى سلام دائم، ونزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
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