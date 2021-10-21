الرئيس مون يشارك في مؤتمرات آسيان الأسبوع القادم

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من المقرر أن يشارك الرئيس الكوري "مون جيه إين" في سلسلة من مؤتمرات القمة ذات الصلة برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والتي ستُعقد في الأسبوع القادم عبر الإنترنت.وقالت المتحدثة الرئاسية "بارك كيونغ مي" أمس الأربعاء إن "مون" سيشارك يوم الثلاثاء القادم في قمة كوريا الجنوبية وآسيان، وقمة أخرى مع الدول الخمس المطلة على نهر "مي كونغ"، وسوف يشارك في قمة آسيان زائد ثلاثة، وقمة شرق آسيا يوم الأربعاء.وأضافت "بارك" أن كل تلك الاجتماعات ستركز على الاستجابة لجائحة كورونا والتعاون الإقليمي للاستعداد لحقبة ما بعد الجائحة.ومن المتوقع أن يؤكد "مون" على التزام كوريا الجنوبية بالتغلب المشترك على أزمة جائحة كورونا وتحول كوريا إلى مركز عالمي للقاحات، وعرض سبل تحقيق التعافي الاقتصادي السريع.وأوضحت "بارك" أن تلك الاجتماعات ستسلط الضوء على مبادرة سياسة الجنوب الجديدة التي تنفذها كوريا وتعزيز زخم التضامن الإقليمي.