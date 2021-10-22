تايلاند تسمح للمطعمين من 46 دولة بالدخول دون عزل بدءا من الشهر القادم

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قررت الحكومة التايلاندية السماح للمطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا القادمين من 46 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بالدخول دون عزل صحي بدءا من شهر نوفمبر القادم.وتضمنت قائمة الدول الست والأربعين التي كشفت عنها وزارة الخارجية التايلاندية أمس كلا من بريطانيا والولايات المتحدة والصين وسنغافوره وألمانيا وأستراليا وغيرها، إضافة إلى كوريا الجنوبية.ووفقا لذلك سيتم إعفاء الزائرين عبر الجو من تلك الدول من الحجر الصحي، في حالة تقديم شهادتي التطعيم واختبار ذي نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا.وقد سبق لرئيس الوزراء التايلاندي "برايوت" أن أعلن يوم 11 من هذا الشهر أن حكومته ستسمح بدخول المطعَّمين القادمين من 10 دول تمت فيها إجادة السيطرة نسبيا على الوباء، بالدخول إليها دون عزل صحي.كما قالت الجريدة الرسمية للأسرة الملكية في تايلاند إنه قد تقرر إعادة افتتاح العاصمة "بانغكوك" وغيرها من الأماكن السياحية المشهورة هناك أمام المسافرين الأجانب.الجدير بالذكر أن إيرادات السياحة في تايلاند، التي فرضت سياسة الحجر الصحي بما في ذلك منع الدخول، قد انخفضت في العام الماضي بمقدار 50 مليار دولار مقارنة مع العام الأسبق.