لي ناك يون ينضم إلى المعسكر الانتخابي لحاكم كيونغ كي كمستشار دائم

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وافق الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" على مساعدة المرشح الرئاسي للحزب"لي جيه ميونغ" في حملته الانتخابية. والتقى "لي ناك يون" مع "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" في مقهى في وسط سيول يوم أمس الأحد، بعد أسبوعين من خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب في الانتخابات الرئاسية العام القادم.وصرح النائب "أوه يونغ هون" بأن رئيس الحزب الديمقراطي السابق وافق على الانضمام إلى المعسكر الانتخابي لـ"لي جيه ميونغ" كمستشار دائم، بناء على طلب من حاكم كيونغ كي.وأضاف "أوه" أنه في الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة، اتفق الجانبان أيضا على البحث عن طرق لجعل النواب الذين عملوا في معسكر "لي ناك يون" ينضمون إلى الحملة الانتخابية للحاكم "لي". ومن ناحية أخرى، وافق "لي جيه ميونغ" على الترويج للتعهد الانتخابي الرئيسي لـ"لي ناك يون" بشأن سياسات الرعاية الاجتماعية.