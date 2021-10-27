المحكمة ترفض إصدار مذكرة لتوقيف رئيس نيابة في قضية إساءة استخدام السلطة

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رفضت محكمة سيول المركزية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس نيابة متهم بالتآمر مع حزب المعارضة الرئيسي للتحقيق مع شخصيات موالية للحكومة.ورفضت محكمة منطقة سيول المركزية يوم أمس الثلاثاء طلب مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين باعتقال "سون جون سونغ"، قائلة إنه لا توجد أسباب كافية لاعتقال سون.وقالت المحكمة أيضا إنها أخذت في الاعتبار الوضع الحالي للتحقيق، والمخاطر المنخفضة لقيام "سون" بالهروب وانخفاض احتمال تدميره للأدلة الحاسمة، إلى جانب تصريحاته بأنه سيتعاون بإخلاص مع مكتب التحقيقات.وقد سعى المكتب للحصول على مذكرة الاعتقال خلال عطلة نهاية الأسبوع في تهم متعددة بما في ذلك إساءة استخدام السلطة. وتم إجراء تحقيقات في مزاعم بأن سون طلب من كيم وانغ، رئيس النيابة السابق والنائب البرلماني حاليا عن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، تقديم شكوى تشهير ضد شخصيات موالية للحكومة.ومن جانبه، قال رئيس مكتب التحقيقات إنه يحترم قرار المحكمة وسوف يدرس ما إذا كان سيواصل السعي للحصول على مذكرة توقيف أخرى بحق سون بعد إجراء المزيد من التحقيقات.