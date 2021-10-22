سام سونغ للإلكترونيات تحقق أعلى أداء في المبيعات في الربع الثالث

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سجلت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات مبيعات بلغت ما يقرب من 74 تريليون وون في الربع الثالث من هذا العام، محققة بذلك أعلى أداء على أساس ربع سنوي على الإطلاق.ويرجع السبب في هذا الإنجاز إلى زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات وزيادة حجم مبيعات الهواتف الذكية.وأعلنت "سام سونغ" اليوم الخميس أن حجم مبيعاتها في الربع الثالث من هذا العام بلغ 73 تريليونا و980 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 63.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 10.48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما أعلنت أنها حققت أرباحا تشغيلية تبلغ 15 تريليونا و820 مليار وون، أي ما يعادل 13.5 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة نسبتها 28.04% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت "سام سونغ" قد توقعت في أوائل أكتوبر الجاري أن يبلغ حجم مبيعاتها في الربع الثالث 73 تريليون وون، وحجم أرباحها التشغيلية 15.8 تريليون وون.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم مبيعات "سام سونغ" للإلكترونيات 70 تريليون وون.وتجدر الإشارة إلى أن "سام سونغ" حققت 10 تريليونات و60 مليار وون من الأرباح التشغيلية في مجال أشباه الموصلات فقط، أي حوالي 64% من إجمالي حجم الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ"، في الربع الثالث من هذا العام.