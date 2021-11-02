3,2% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال أكتوبر

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نمت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأعلى وتيرة منذ ما يقرب من عشر سنوات في شهر أكتوبر الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية للبلاد قد بلغ 108,97 نقطة في شهر أكتوبر، بزيادة نسبتها 3,2% مقارنة بالعام السابق. ويعد ذلك أكبر نمو على أساس سنوي منذ يناير 2012، عندما نما المؤشر بنسبة 3,3%. وحسب المنتجات، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 3,2% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 27,3%، وهو أكبر نمو منذ أغسطس 2008.وفي المقابل، تباطأ نمو أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية إلى 0,2% في أكتوبر بعدما كان قد ارتفع بنسبة 7,8% في أغسطس، و3,7% في سبتمبر.كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والنفط، بنسبة 2,8% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أيضا أكبر نمو منذ يناير 2012.