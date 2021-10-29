وزيرا خارجية كوريا وبريطانيا يبحثان السلام في شبه الجزيرة الكورية

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أجرى وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" محادثات مع نظيرته البريطانية "إليزابيث تروس" أمس الاثنين حول سبل إحلال السلام في الجزيرة الكورية والقضايا المتعلقة بتغير المناخ.وجاء عقد هذه المحادثات على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة التي افتتحت أمس الاثنين في مدينة غلاسكو، بناء على طلب من الجانب البريطاني.وأشاد الوزيران بدبلوماسية القمة النشطة بين سيول ولندن، حيث عقدت قمة كورية بريطانية مرتين هذا العام على هامش قمة مجموعة السبع ومؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفقا على تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية.وأعربت الوزيرة البريطانية "تروس" عن أملها في التعاون المستمر مع كوريا الجنوبية في حل القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك مواجهة تغير المناخ وجائحة كورونا.ومن جانبه، قال الوزير الكوري "جونغ" إن لقاح فايزر الذي تم توريده لكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر الماضي بناء على اتفاقية تبادل لقاحات كورونا الموقعة بين كوريا وبريطانيا، قد ساعد في تحقيق هدف كوريا لتطعيم 70% من سكانها في الأسبوع الماضي.وقدم الوزير "جونغ" شرحا حول القضايا المتعلقة بالأوضاع الراهنة وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، ودعا الجانب البريطاني إلى إيلاء الاهتمام والدعم لتلك القضايا.وردا على ذلك، أعربت الوزيرة البريطانية عن تأييد حكومتها للجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.