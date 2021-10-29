الرئيس الكوري يبدأ زيارة رسمية إلى المجر

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وصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى المجر بعد ظهر أمس الثلاثاء في المحطة الأخيرة من جولته الأوربية.ويعد مون أول رئيس كوري جنوبي يزور تلك الدولة الواقعة في شرق أوربا منذ الرئيس الراحل الأسبق "كيم ديه جونغ" في عام 2001. وخلال زيارته الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام، سيعقد الرئيس محادثات قمة مع الرئيس المجري "يانوس أدير"، كما سيعقد قمة مع قادة مجموعة "فيسغراد" التي تضم جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، والتي تعد ثاني أكبر سوق في أوربا.وسوف تجرى محادثات فردية مع كل واحدة من الدول الأعضاء في المجموعة بالتوازي مع قمة المجموعة التي تعد الثانية من نوعها. ومن المقرر أيضا إقامة منتدى أعمال يضم منظمى أعمال من كوريا الجنوبية ومجموعة "فيسغراد" لتشجيع التبادل والتعاون بين الجانبين.وقد زار مون نصبا تذكاريا أقيم لإحياء ذكرى الضحايا الكوريين الجنوبيين الذين قتلوا في حادث غرق عبارة في عام 2019 في العاصمة المجرية بودابست.وسوف يعود الرئيس الكوري بعد ذلك إلى بلاده يوم الجمعة بعد جولة استغرقت تسعة أيام شملت أيضا إيطاليا وبريطانيا.