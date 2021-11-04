كوريا الجنوبية ودول الخليج العربي تتفق على استئناف محادثات التجارة الحرة

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وافقت كوريا الجنوبية مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي على استئناف محادثات التجارة الحرة، بعد عقد من توقفها.وأفادت وزارة التجارة الكورية أمس الأربعاء بأن الوزير "يو هان كو" والأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي "نايف فلاح مبارك الحجرف" أصدرا بيانا مشتركا في هذا الخصوص بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض.ويضم مجلس دول التعاون الخليجي كلا من السعودية والكويت والإمارات وقطر وعُمان والبحرين. وقد اتفقت كوريا الجنوبية ودول الخليج على السعي إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة في عام 2007 وعقد الجانبان 3 جولات من المحادثات بين عامي 2008 و2009، لكن مجلس التعاون الخليجي أعلن تعليق المحادثات في عام 2010.وبموجب الاتفاق الأخير، سيناقش الجانبان تفاصيل المفاوضات المزمعة مع اتخاذ الخطوات الداخلية اللازمة.وقد بلغ حجم التجارة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 46.6 مليار دولار في عام 2020.