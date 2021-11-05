وزير الصناعة الكوري يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الرقائق

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من المقرر أن يقوم وزير الصناعة الكوري "مون سونغ أوك" بزيارة الأسبوع القادم إلى الولايات المتحدة، لبحث الطلب الأمريكي من شركات تصنيع الرقائق تقديم معلومات عن أعمالها إلى واشنطن حتى يوم الاثنين القادم.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن الوزير "مون" سيبقى في الولايات المتحدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء. وخلال الزيارة، سيجتمع الوزير مع وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" ووزيرة الطاقة "جينيفر غرانهولم".ومن المتوقع أن تناقش الاجتماعات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الصناعة والطاقة، والقضايا العالقة المتعلقة بسلاسل توريد أشباه الموصلات ورسوم الصلب الجمركية.وفي أواخر سبتمبر، طلبت وزارة التجارة الأمريكية من شركات الرقائق الرئيسية وشركات صناعة السيارات مشاركة معلومات الأعمال طواعية حتى يوم 8 نوفمبر لمعالجة أزمة الرقائق العالمية. وجاء ذلك في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس "جو بايدن" لتقوية سلاسل التوريد الأمريكية للمنتجات الرئيسية.وأفادت تقارير أن صانعي الرقائق في كوريا الجنوبية يعدون للإجابة على الطلب على نحو لا يكشف عن الأسرار التجارية الرئيسية.