كوريا تعلن عن معايير إدارة نظام كورونا الجديد يوم 16 نوفمبر

Photo : YONHAP News

صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأن معايير جديدة لتقييم وإدارة التعايش مع نظام كورونا سيتم الإعلان عنها في غضون أسبوع.وقال مسؤول في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إن الوكالة تخطط لتحديث النظام بناء على تطورات المخاطر المرتبطة بإصابات كورونا في البلاد على أساس أسبوعي. وأوضح المسؤول أن المعايير الجديدة ستساعد في قياس الخطوات التي سيتم اتخاذها في مواقف محددة تعتبر محفوفة بالمخاطر، وأضاف أن المناقشات ذات الصلة جارية بحيث يتم إعلان النتائج يوم الثلاثاء القادم.ووفقا للمسؤول، ستشمل المعايير ذات الصلة خطة للطوارئ قد يتم من خلالها إعادة تطبيق بعض قواعد الحجر الصحي السابقة. ومع تطعيم ما يقرب من 77 في المائة من إجمالي عدد السكان بالكامل حتى يوم أمس الثلاثاء، فرضت كوريا الجنوبية نظام حجر صحي مرن، بعدما بدأ تطبيقه يوم 1 نوفمبر، بحيث يتم تقييمه في كل مرحلة.