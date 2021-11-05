عدد الموظفين الجدد يتجاوز 600 ألف للشهر الثاني على التوالي

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تجاوز عدد الموظفين الجدد في كوريا الجنوبية 600 ألف شخص للشهر الثاني على التوالي رغم الاستمرار في انتشار فيروس كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الموظفين في شهر أكتوبر الماضي 27 مليونا و741 ألف شخص، بزيادة مقدارها 652 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهد عدد الموظفين زيادة للشهر الثامن على التوالي منذ شهر مارس الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفين الجدد تجاوز 600 ألف في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بعد أن انفخض لمستوى يقل عن 600 ألف منذ شهر يونيو وللشهر الثالث على التوالي.وزاد عدد الموظفين الجدد لدى جميع الفئات العمرية باستثناء الثلاثينيات.وحسب المجالات، شهد عدد الموظفين الجدد زيادة في قطاعات الصحة وخدمة الرعاية الاجتماعية والنقل والتخزين والتعليم والفنادق والمطاعم، فيما انخفض العدد في صناعات الجملة والتجزئة والخدمة الشخصية، بالإضافة إلى مجالات الإدارة العامة وإدارة الضمان الاجتماعي والصناعات التحويلية.وقال التقرير إن عدد السكان غير النشطين اقتصاديا سجل انخفاضا للشهر الثامن على التوالي منذ شهر مارس الماضي، مما يشير إلى أن التوظيف بدأ يتمتع بانتعاش في البلاد.