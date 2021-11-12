سيول تتوقع نتائج طيبة من المحادثات مع واشنطن بشأن إعلان إنهاء الحرب

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أعرب النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون" أمس الأحد عن توقعاته بالتوصل إلى نتائج جيدة قريبا للمساعي الهادفة للإعلان عن نهاية رسمية للحرب في شبه الجزيرة الكورية.وصرح نائب الوزير بذلك للصحفيين بعد وصوله إلى مطار دالاس الدولى بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، فى مستهل زيارته إلى الولايات المتحدة.وقال "تشيه" إنه لا توجد خلافات بين سيول وواشنطن بالنسبة للإعلان، لكن الجانبين يناقشان حاليا أسلوب التنفيذ، بما في ذلك موعد وكيفية الإعلان. وأضاف أن أهم شيء هو أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول الأساليب، موضحا أن المناقشات ستسفر على الأرجح عن نتائج قريبا، والتي سيتم اقتراحها بعد ذلك على كوريا الشمالية.وردا على سؤال عما إذا كان من المرجح أن تقدم كوريا الشمالية ردا إيجابيا على الاقتراح، قال تشيه إنه لا يمكنه ضمان ذلك بسهولة. وقال أيضا إنه لا يمكنه ضمان الكشف عن نتائج المناقشات بين سيول وواشنطن.