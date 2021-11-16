كوريا تدرس تقصير الفترة الفاصلة بين التطعيم والجرعة الإضافية

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تدرس السلطات الصحية الكورية تقصير الحد الأدنى للفاصل الزمني بين جرعات التطعيم الأولية المضاد لفيروس كورونا والجرعات المعززة، من فترة 6 أشهر حاليا إلى أقل من خمسة أشهر.وحاليا يتم إعطاء جرعات إضافية بعد ستة أشهر على الأقل من الانتهاء من التطعيم من حيث المبدأ، بينما يُسمح للعاملين في دور رعاية المسنين والمنشآت المعرضة للفيروس بتلقيها في غضون خمسة أشهر.وصرح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية "كوان دوك تشول" للصحفيين أمس الاثنين بأن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدرس تقصير الفاصل الزمني إلى أقل من خمسة أشهر بعد مراجعة آراء الخبراء.وردا على سؤال عما إذا كان يمكن تقصير الفاصل الزمني إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، قال الوزير إن هذا الاحتمال قيد النظر، مشيرا إلى أن هناك توصية بالفعل لمتلقي اللقاح "يانسن" من شركة "جونسون آند جونسون" بالحصول على جرعات معززة بعد شهرين من التطعيم الأولي.وأضاف أن وزارة الصحة شددت للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منهاعلى الحاجة إلى تقصير الفترة الزمنية، ومن المرجح أن تتخذ الوكالة قرارا قريبا بعد مراجعة آراء الخبراء.