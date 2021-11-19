صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تشغيل مفاعل نووي كوري شمالي

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية إن صور الأقمار الاصطناعية كشفت عن آثار تدل على تشغيل المفاعل النووي بسعة 5 ميغاواط في منطقة "يونغ بيون" الكورية الشمالية، موضحة أن الصور أظهرت انبعاث بخار من المفاعل.وأضاف التقرير أنه يتم تصريف المياه باستمرار من خلال أنبوب إضافي في الممر المائي المؤدي إلى نهر "كوليونغ"، مشيرا إلى أنه يمكن إنتاج 6 كيلوغرامات من البلوتونيوم سنويا باستخدام ذلك المفاعل.وحذر التقرير من أن هذا النشاط الجديد جدير بالاهتمام نظرا لأن هدف تطوير الأسلحة النووية الإضافية التي أعلنت عنها بيونغ يانغ في المؤتمر الثامن لحزب العمل الحاكم هناك في بداية هذا الشهر، يتطلب تحقيقه استئناف إنتاج البلوتونيوم.وأشار التقرير أيضا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد حذرت في تقريرها السنوي الذي نشرته في نهاية شهر أغسطس الماضي من أن هناك دلائل تشير إلى تشغيل المفاعل النووي الذي تبلغ سعته 5 ميغاوات في منشأة يونغ بيون النووية في كوريا الشمالية منذ أوائل شهر يوليو الماضي.