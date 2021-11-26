تنظيم ماراثون سيول يوم الأحد القادم لأول مرة منذ عامين

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صرحت بلدية سيول اليوم بأنها قررت تنظم مسابقة سيول للماراثون وجها لوجه وعن بعد معا لأول مرة منذ عامين.وسوف يتم تنظيم المسابقة وجها لوجه في حديقة الأولمبياد وملعب جام شيل وغيرهما في سيول بدءا من الساعة الثامنة من صباح الأحد القادم بمشاركة 338 شخصا، وهم 38 لاعبا محليا و300 مواطن عادي.ويجب على كل المشاركين وذوي العلاقة بالمسابقة أن يكونوا قد أتموا التطعيم وتلقوا شهادات بنتائج سلبية في فحص "بي سي أر" في غضون 48 ساعة.وبالنسبة لـ38 لاعبا أجنبيا يواجهون صعوبات في دخول البلاد، فسوف يشاركون في المسابقة في منطقة "الدوريت" في كينيا، بينما ستقام المسابقة عن بعد خلال يومي الغد وبعد الغد بمشاركة حوالي 7 آلاف شخص. ويمكن للمشاركين الجري أكثر من 5 كيلومترات بشكل حر وقياس سجلاتهم بأنفسهم باستخدام تطبيقات نظام تحديد المواقع ثم إثباتها.يشار إلى أن مسابقة سيول للماراثون اختيرت كماراثون للتراث العالمي لألعاب القوى من قبل الاتحاد العالمي لألعاب القوى.