كوريا تدرس توسيع قيود الدخول من المزيد من الدول

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تخطط حكومة كوريا الجنوبية للنظر في توسيع قيود الدخول لتشمل المزيد من الدول بعد مراقبة مخاطر وانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى "أوميكرون".وقالت السلطات الصحية الكورية بعد ظهر أمس الأحد إنها تخطط لتوسيع أو تعديل قائمة البلدان الخاضعة لتدابير الحجر الصحي الأكثر صرامة وقيود الدخول في أثناء مراقبة وضع انتشار المتحور الجديد.وفي هذا السياق، عقدت الحكومة الكورية اجتماعا طارئا اول من أمس السبت قررت فيه تقييد إصدار التأشيرات ودخول القادمين من ثماني دول أفريقية من أجل منع تدفق المتحور الجديد أوميكرون.ويذكر أنه حتى يوم أمس الأحد، كانت دولة جنوب إفريقيا، التي أعلنت عن اكتشاف أوميكرون أول مرة، تخضع للقيود الكورية على التأشيرات وإجراءات الحجر الصحي الأكثر صرامة، إلى جانب الدول المجاورة لها، وهي بوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.وبموجب هذه الخطوة، ستقلل الحكومة الكورية إصدار التأشيرات لهذه البلدان وستضع حجرا صحيا إلزاميا على الوافدين الكوريين الجنوبيين لمدة عشرة أيام في منشآت مخصصة بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.