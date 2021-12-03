اختيار الجزيرة البنفسجية الكورية كأفضل قرية للسياحة عالميا

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تم اختيار الجزيرة البنفسجية في منطقة "شين آن" الكورية كأفضل قرية للسياحة عالميا من طرف منظمة السياحة العالمية.وعقدت المنظمة الدولية اجتماعا عاما في العاصمة الإسبانية "مدريد" أمس حيث اختارت الجزيرة الكورية كأفضل قرية للسياحة عالميا.تجدر الإشارة إلى أن مشروع اختيار أفضل قرية للسياحة الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية هذا العام عبارة عن مشروع لتقييم وتصديق مختلف القرى العالمية التي تقوم بحفظ التراث الثقافي والتنمية المستدامة بواسطة السياحة.وقد تنافست 170 قرية من 75 دولة مؤهلة لنهائيات المسابقة في الفوز بلقب أفضل القرى للسياحة عالميا، وكانت المنافسة شديدة بين القارات والدول بسبب قيمة وأهمية المسابقة في دورتها الأولى.ودُعي محافظ المنطقة الكورية "بارك او ليانغ" إلى الاجتماع العام لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في مدريد لتلقي الجائزة بنفسه.وبهذه المناسبة قال بارك إن الفوز بالجائزة يمثل اعترافا من قبل الأمم المتحدة والعالم بالجهود التي يبذلها مواطنو المنطقة في تجميل الجزيرة الكورية تركيزا على إحياء الخصائص الثقافية والبيئة الطبيعية.