فاوتشي يقول إن أوميكرون ليس أكثر خطورة من دلتا

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قال "أنتوني فاوتشي" كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وخبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا، "أوميكرون"، من شبه المؤكد ليس أكثر حدة من المتحور دلتا.وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية أمس الثلاثاء، أوضح "فاوتشي"، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن المؤشرات الأولية تدل على أن المتحور أوميكرون قد يكون أكثر اعتدالا.ومع ذلك، حذر "فاوتشي" من أن الكثير من المعلومات حول هذا المتحور مازالت غير مؤكدة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع أخرى لتحديد مدى خطورته بدقة.وأضاف "فاوتشي" أنه من الواضح أن المتحور الجديد قابل للانتقال بدرجة كبيرة، ومن المحتمل جدا أن يكون أكثر عدوى من المتحور دلتا، وهو السلالة العالمية السائدة حاليا.وفيما يتعلق بشدة أعراضه، قال إنه يكاد يكون من المؤكد أنها ليست أكثر حدة من دلتا.وقال أيضا إن البيانات حول فعالية اللقاحات ضد هذا المتحور سوف تكون متاحة خلال الأيام القليلة القادمة.