كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت صواريخ موجهة تكتيكية

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إنه تم إجراء اختبار إطلاق صواريخ موجهة تكتيكية في اليوم السابق.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية أن التجربة الصاروخية قد أجريت أمس الاثنين وفقا لخطط أكاديمية علوم الدفاع ومنظمات أخرى. وتشير صورة الاختبار التي نشرتها صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في الشمال، إلى أن تلك الصواريخ قد تكون صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز "كي إن 24".ولم يحضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هذا الاختبار الأخير.وقالت الصحيفة إن التجربة استهدفت إجراء تقييم انتقائي للصواريخ الموجهة التكتيكية التي يتم إنتاجها ونشرها وللتحقق من دقة نظام الأسلحة.وأضافت أن الصواريخ التكتيكية الموجهة تم إطلاقها من غرب البلاد وضربت على وجه التحديد هدفها في جزيرة قبالة الساحل الشرقي.وبحسب الجيش الكوري الجنوبي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة مطار "سون آن" في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقى.