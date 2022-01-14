كوريا الجنوبية تسجل 5805 إصابات بكورونا و74 وفاة

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أنه تم رصد 5805 إصابات جديدة طوال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى 705 آلاف و902 حالة.وأضافت أن عدد حالات الإصابة الحرجة بلغ 532 حالة، فيما تم تسجيل 74 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 6452 حالة وفاة حتى الآن.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة 5 آلاف منذ أسبوعين، بعد أن تم الإبلاغ عن 5 آلاف و34 إصابة يوم الثلاثين من ديسمبرمن العام الماضي.وجاء الارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة في الوقت الذي توقعت فيه السلطات الصحية أن يكون متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" هو السلاسة المهيمنة في البلاد في غضون هذا الأسبوع.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 5431 حالة محلية المصدر، بينما تم تأكيد 374 حالة لدى الوافدين من الخارج.وتخطط الحكومة الكورية للإسراع في عمليات التطعيم بالجرعة الثالثة للشباب ولمن هم في منتصف العمر لمواجهة انتشار المتحور "أوميكرون".وسوف يمكن للمصابين بالمتحور "أوميكرون" تلقى العلاج في منازلهم اعتبارا من اليوم.