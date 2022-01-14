الرئيسان الكوري والمصري يتفقان على بذل جهود لإتمام صفقة مدافع كي-9

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عقد الرئيس "مون جيه إين" قمة ثنائية مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أمس الخميس، حيث ناقشا التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والنقل.وتعد زيارة "مون" هي الثانية من نوعها التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى مصر، والأولى منذ عام 2006.وخلال القمة ناقش الرئيسان المفاوضات الخاصة بتصدير مدافع "هاوتزر كي-9" ذاتية الدفع إلى الجيش المصري.وبعد القمة، قال الرئيس "مون" في بيان مشترك إن الرئيسين اتفقا على أن المفاوضات الجارية بشأن صفقة "كي-9" ستمثل مساهمة كبيرة في تعزيز قدرات الجيش المصري. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون التعاون التكنولوجي والإنتاج المحلي لمدافع "هاوتزر" نموذجا للتعاون المتبادل. وأضاف "مون" أن الرئيسين اتفقا على العمل معا لاستكمال الاتفاق.كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لإجراء دراسة جدوى مشتركة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية المرتقبة.