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كوريا تخفض الحد العمري الأقل لتناول علاج كورونا إلى 60 عاما

Write: 2022-01-21 11:01:11

كوريا تخفض الحد العمري الأقل لتناول علاج كورونا إلى 60 عاما

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تخفيض الحد الأقل لسن المؤهلين لتلقي أقراص علاج كورونا من 65 عاما إلى 60 عاما.
وسوف يتم توفير العلاج المضاد للفيروس بوصفة طبية فقط، وسيتم إعطاؤه للمرضى الذين يخضعون للعلاج المنزلي وفي مراكز العلاج الخاصة بالمرض، وذلك عبر قنوات متنوعة مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات التي تعالج الأمراض المعدية.
وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" اليوم الجمعة عن هذا التعديل إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى للتعامل بفعالية مع الانتشار السريع للسلالة المتحورة "أوميكرون".
وقال "كيم" إن كوريا الجنوبية ستبدأ العمل باختبارات المستضدات السريعة، التي تُعرف أيضا باسم مجموعات الاختبار الذاتي، في مواقع اختبارات كورونا، موضحا أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الحالية "بي سي آر" سوف تستخدم فقط للفئات المعرضة لخطر العدوى المرتفع.
وقررت الحكومة أيضا تشديد قيود الدخول للوافدين من الخارج من خلال إجراء اختبار "بي سي آر" إلى جانب اختبار المستضد السريع، بالإضافة إلى المزيد من تقييد إعفاءات الحجر الصحي، والحد من صلاحية الإعفاءات من شهر إلى 14 يوما.
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