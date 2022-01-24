فريق الطوارئ بشأن حادث كوانغ جو يعقد اجتماعا افتتاحيا

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بدأ فريق العمل الحكومي للطوارئ الذي تم تشكيله مؤخرا أعماله اليوم الاثنين للتعامل مع إجراءات إدارة ما بعد الكارثة فيما يتعلق بالحادث المميت الذي وقع في موقع بناء سكني في مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية.وسوف يعقد المقر المركزي لإدارة الكوارث الذي تم إطلاقه حديثا اجتماعه الافتتاحي في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين بالقرب من موقع الحادث، حيث يتلقى خلال الاجتماع تقارير عن عمليات البحث والإنقاذ للعمال المفقودين وإجراءات دعم أسرهم، كما سيناقش سبل الدعم.ويتكون فريق العمل، الذي يقوده وزير العمل "آن كيونغ دوك"، من مسؤولين من وزارات العمل والإدارة العامة والأراضي ووكالة مكافحة الحرائق الوطنية. وسوف يشرف الفريق على الدعم الحكومي لعمليات البحث عن عمال البناء المفقودين وإنقاذهم، وإجراءات ما بعد الحادث ودعم الضحايا.وقد تم تشكيل الفريق بعد أن أمر الرئيس "مون جيه إين" الحكومة المركزية يوم السبت بتعزيز دعمها وإيجاد سبل للقيام بدور قيادي في إدارة ما بعد الحادث من خلال التشاور مع السلطات المحلية والحكومية ذات الصلة.