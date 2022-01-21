الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الحزب الحاكم لن يتنافس في الانتخابات العامة التكميلية في 3 مناطق

Write: 2022-01-25 14:55:09Update: 2022-01-25 15:38:48

الحزب الحاكم لن يتنافس في الانتخابات العامة التكميلية في 3 مناطق

Photo : YONHAP News

قرر الحزب الديمقراطي الحاكم عدم المنافسة في الانتخابات العامة التكميلية المرتقبة في 3 مناطق، هي "جونغ نو" في سيول، و"آن صونغ" و"سانغ دانغ" في مدينة "تشونغ جو".
وتم الكشف عن هذا القرار في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحزب الحاكم "سونغ يونغ كيل" اليوم الثلاثاء، حيث قال "سونغ" إنه لن يرشح نفسه للانتخابات العامة القادمة، وأن الحزب الحاكم سيقوم بوضع قاعدة من شأنها أن تمنع نوابه من ترشيح أنفسهم أكثر من 3 مرات متتالية للانتخابات العامة في نفس الدائرة الانتخابية.
على صعيد آخر، تعهد المرشح الرئاسي للحزب الحاكم "لي جيه ميونغ" بتوفير دخل أساسي بقيمة مليون وون سنويا لكل مزارع وصياد.
كما تعهد باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المضاربة على الأراضي الزراعية من خلال إجراء فحوص شاملة على الأراضي الزراعية.
ومن جانبه تعهد المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" بزيادة حجم الدعم المالي للمزارعين إلى 5 ملايين وون سنويا لكل مزارع، وقال إنه سيقوم بتخفيض كثافة الغبار الناعم بنسبة تزيد عن 30%، من خلال تقليل توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الأحفوري. 
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;