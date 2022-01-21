الحزب الحاكم لن يتنافس في الانتخابات العامة التكميلية في 3 مناطق

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قرر الحزب الديمقراطي الحاكم عدم المنافسة في الانتخابات العامة التكميلية المرتقبة في 3 مناطق، هي "جونغ نو" في سيول، و"آن صونغ" و"سانغ دانغ" في مدينة "تشونغ جو".وتم الكشف عن هذا القرار في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحزب الحاكم "سونغ يونغ كيل" اليوم الثلاثاء، حيث قال "سونغ" إنه لن يرشح نفسه للانتخابات العامة القادمة، وأن الحزب الحاكم سيقوم بوضع قاعدة من شأنها أن تمنع نوابه من ترشيح أنفسهم أكثر من 3 مرات متتالية للانتخابات العامة في نفس الدائرة الانتخابية.على صعيد آخر، تعهد المرشح الرئاسي للحزب الحاكم "لي جيه ميونغ" بتوفير دخل أساسي بقيمة مليون وون سنويا لكل مزارع وصياد.كما تعهد باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المضاربة على الأراضي الزراعية من خلال إجراء فحوص شاملة على الأراضي الزراعية.ومن جانبه تعهد المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" بزيادة حجم الدعم المالي للمزارعين إلى 5 ملايين وون سنويا لكل مزارع، وقال إنه سيقوم بتخفيض كثافة الغبار الناعم بنسبة تزيد عن 30%، من خلال تقليل توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الأحفوري.