إدراج رخصة القيادة في الهاتف الذكي بدءا من اليوم

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بدأ عصر بطاقات الهوية المتنقلة في كوريا الجنوبية، حيث صار من الممكن إدراج بطاقة رخصة القيادة في الهاتف الذكي بعد تحميلها في تطبيق خاص.وفي هذا السياق، أقامت وزارة الإدارة والسلامة وهيئة الشرطة الكوريتان مراسم إطلاق بطاقة هذه الخدمة الجديدة اليوم في موقع الاختبار المروري في غرب العاصمة سيول.يشار إلى أن رخصة القيادة المتنقلة تعد أول بطاقة هوية متنقلة خاصة للمواطنين العاديين يتم إصدارها عبر الهواتف الذكية الشخصية حسب قواعد قانون المرور في كوريا، ولديها نفس التأثير القانوني مع بطاقة رخصة القيادة البلاستيكية الحالية، ويمكن استخدامها بدءا من اليوم في جميع الأماكن التي يتم فيها استخدام رخص القيادة حاليا، بما في ذلك الأجهزة الحكومية العامة والمصارف والمؤسسات المالية وشركات استئجار السيارات والمطارات والمستشفيات.وقد ظلت الحكومة الكورية تعمل على إدخال هذا النوع من بطاقات الهوية المتنقلة من أجل التعامل مع مشاكل البطاقات الحالية مثل الصعوبات في حملها وتسريب المعلومات الشخصية وغيرها.وقد أصدرت في العام الماضي بطاقة هوية مماثلة للموظفين الحكوميين.وبدءا من اليوم وعلى مدار 6 أشهر سيمكن الحصول على بطاقات رخص القيادة المتنقلة في موقع الاختبار المروري في غرب سيول، وموقع الاختبار في مدينة ديجون، ومكاتب الخدمات المدنية التابعة لمراكز الشرطة والتي ترتبط بهذين الموقعين.وتنوي الحكومة توسيع هذا النظام تدريجيا ليشمل جميع أنحاء البلاد بدءا من في شهر يوليو القادم، بعد فترة تجريبية.