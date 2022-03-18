كوريا الجنوبية تنجح في اختبار إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب

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نجحت كوريا الجنوبية في اختبار إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب تم تطويره بتقنية كورية خاصة.وأعلنت وكالة تطوير الدفاع أنه تم بنجاح اليوم الأربعاء الاختبار الأول لإطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب، بحضور وزير الدفاع "صوه أوك" وعدد آخر من كبار المسؤولين العسكريين.يذكر أن الصاروخ الفضائي الذي يعمل بالوقود الصلب يتميز بتكلفة أقل من الصاروخ الذي يعمل بالوقود السائل، كما يتميز بسهولة الإنتاج بكميات كبيرة، وإطلاقه بسرعة.وجاء هذا الإطلاق بعد أقل من عام من توصل سيول وواشنطن إلى اتفاق على رفع المبادئ التوجيهية الصاروخية التي منعت كوريا الجنوبية من تطوير أو امتلاك صواريخ يصل مداها الأقصى إلى 800 كيلومتر، وبعد ثمانية أشهر من النجاح في اختبار احتراق محرك الدفع بالوقود الصلب في شهر يوليو من العام الماضي.وقد استهدف اختبار اليوم التحقق من أداء الصاروخ الفضائي، بما في ذلك فصل الاقتران ومميزات التحكم في المرحلة العليا.وقالت وزارة الدفاع إن النجاح في اختبار إطلاق الصاروخ الفضائي سيكون نقطة تحول لتقوية القدرة الدفاعية لكوريا الجنوبية، خاصة في مجال المراقبة الفضائية، في الوقت الذي تعزز فيه كوريا الشمالية أنشطتها الصاروخية.