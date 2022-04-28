وزير المالية يتعهد باتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" اليوم الخميس إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة.وصرح الوزير بذلك خلال اجتماع اقتصادي طارئ في سيول، حيث انخفضت قيمة العملة الكورية أمس إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من عامين.وأشار "هونغ" إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الوون ظل يرتفع بوتيرة سريعة هذا الأسبوع، وقال إن الحكومة تراقب السوق عن كثب وسوف تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها إذا لزم الأمر، لمنع الانخفاض المفرط غير المنضبط للعملة.وقد بلغ سعر الإغلاق للوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي 1265.2 وون يوم أمس الأربعاء، بانخفاض 14.4 وون عن إغلاق الثلاثاء، وهو ما يمثل أقل قيمة للوون منذ 23 مارس عام 2020، عندما بلغ سعر الإغلاق 1266.5 وون.وقال الوزير "هونغ" إن الانخفاض الأخير في قيمة الوون يُعزى في الغالب إلى المخاطر الاقتصادية الخارجية، مثل إجراءات تشديد الائتمان القوية التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإغلاق الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.