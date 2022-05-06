تخصيص 59 تريليون وون للميزانية التكميلية الثانية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تخصيص ميزانية تكميلية إضافية هي الثانية من نوعها خلال هذا العام، بمقدار 59 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 49 مليارا و167 مليون دولار، منها 36 تريليون وون، أي حوالي 30 مليار دولار، ستخصص لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة واستقرار الأسعار.ومن المتوقع أن يتم تمويل الميزانية التكميلية اعتمادا على الإيرادات الضريبية الزائدة دون إصدار سندات حكومية، كما سيتم استخدام جزء من الإيرادات الضريبية الزائدة في سداد السندات الحكومية الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض القروض الوطنية.وعقدت الحكومة الكورية اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم وافقت فيه على خطة الميزانية التكميلية الثانية لعام 2022.ووفقا للخطة، بلغ إجمالي الإنفاق لهذا العام 676 تريليونا و700 مليار وون، بعد أن زاد بمقدار 118 تريليونا و700 مليار وون مقارنة مع العام الماضي، كما زاد بـ52 تريليونا و400 مليار وون مقارنة مع الميزانية التكميلية الأولى لهذا العام.ورغم أن إجمالي قيمة الميزانية التكميلية تبلغ 59 تريليونا و400 مليار وون، إلا أن إجمالي الإنفاق العام انخفض بمقدار 7 تريليونات وون من خلال إعادة هيكلة الإنفاق.