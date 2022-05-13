كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي أمس الخميس، وهو أول إطلاق صاروخي من قبل كوريا الشمالية منذ تولي الرئيس "يون صوك يول" منصبه في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.وقالت الهيئة إنها رصدت إطلاق الصواريخ في حوالي الساعة 6:29 مساء، موضحة أنها حلقت لمسافة 360 كيلومترا على ارتفاع 90 كيلومترا وبسرعة قصوى بلغت 5 ماخ.وتقوم سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل تفاصيل عمليات الإطلاق.ويُفترض أن الصواريخ قد أُطلقت مما تسميه كوريا الشمالية بـ"قاذفة صواريخ متعددة عملاقة"، على فترات تبلغ حوالي 20 ثانية.وعقب الإطلاق مباشرة، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة "وان إين تشول" محادثات هاتفية مع "بول لاكاميرا"، قائد قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لتبادل المعلومات حول عملية الإطلاق، وإعادة التأكيد على جهود الحفاظ على موقف دفاعي مشترك ثابت.