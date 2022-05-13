مستشار الأمن القومي الأمريكي يجري محادثاته الأولى مع نظيره الكوري الجنوبي

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أجرى مستشارا الأمن القومي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات هاتفية أمس الخميس، لمناقشة زيارة الرئيس "جو بايدن" القادمة إلى سيول.وقال البيت الأبيض في بيان صحفي أمس الخميس إن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي "كيم سونغ هان"، وهي المحادثة الهاتفية الأولى منذ تولي "كيم" منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقال البيت الأبيض إن "سوليفان" هنأ "كيم" على تعيينه، واتفق المسؤولان على أن الاجتماع بين الرئيس "بايدن" والرئيس "يون صوك يول" سيكون فرصة لتسليط الضوء على قوة واتساع نطاق التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وأدان الجانبان إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق أمس الخميس، باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.ومن المقرر أن يزور الرئيس "بايدن" كوريا الجنوبية يوم الجمعة القادم، وسوف يعقد محادثات قمة مع الرئيس "يون" في اليوم التالي.