الرئيس يون يتعهد بـ300 مليون دولار إضافية لدعم الحرب العالمية ضد كورونا

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قال الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس إن كوريا الجنوبية سوف تسهم بمبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.وجاء تعهد الرئيس "يون" في خطابه المسجل للقمة العالمية الثانية عن جائحة كورونا والتي تستضيفها الولايات المتحدة وبليز وألمانيا وإندونيسيا والسنغال.وفي أول ظهور له على الساحة الدولية منذ تنصيبه يوم الثلاثاء، قال "يون" إن كوريا الجنوبية ستواصل مساهمتها في الجهود العالمية لإنهاء الجائحة، حيث تسعى للوفاء بمسؤوليتها والقيام بدورها.وقال "يون" إن كوريا الجنوبية ستسهم بمبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار إلى مبادرة الوصول إلى أدوات كورونا، وهي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية والعديد من الشركاء للتعاون في اللقاحات والعلاجات والاختبارات المتعلقة بالفيروس.وقد قدمت كوريا الجنوبية حتى الآن 210 ملايين دولار نقدا أو سلعا لتلك المبادرة.كما تعهد الرئيس "يون" بتقديم الدعم لجهود البلدان النامية لإنتاج اللقاحات.وقال "يون" إن كوريا الجنوبية تدعم إنشاء صندوق وسيط مالي، والذي قال إنه سيمكّن المجتمع الدولي من تعبئة الأموال الكافية بسرعة للاستعداد الفعال لمواجهة الأمراض المعدية الجديدة.