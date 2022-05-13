كوريا واليابان تبحثان إعادة تسيير الرحلات الجوية على خط كيمبو - هانيدا

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صرحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في سيول اليوم الجمعة إنها تتشاور حاليا مع الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، وسلطات الحجر الصحي، لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية على خط كيمبو- هانيدا، في أقرب وقت ممكن.وأضافت أنها تتشاور أيضا عن كثب مع الهيئات اليابانية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الأراضي والنقل.جاء ذلك بعد أن أعرب الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول" يوم الأربعاء الماضي، خلال لقائه مع أعضاء الوفد الياباني المشارك في حفل تنصيبه، عن نيته استئناف الرحلات الجوية على الخط الذي يربط بين مطاري "كيمبو" الكوري و"هانيدا" الياباني.وعرض "يون" اقتراحا يقضي بأن تقوم كوريا الجنوبية بإجراء اختبارات كورونا لجميع المسافرين إلى اليابان عبر مطار "كيمبو"، فيما تقوم اليابان بإعفاء الوافدين من كوريا الجنوبية من الخضوع للعزل الصحي، ليتم استئناف تشغيل الخط في غضون هذا الشهر.وقال إنه سيتم تعزيز تبادل الزيارات بين الشعبين الكوري والياباني إذا تم تحقيق اقتراحه.