قمة يون وبايدن تناقش استفزازات كوريا الشمالية والأمن الاقتصادي

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صرح مسؤول رئاسي في سيول بأنه سيتم مناقشة الردود على استفزاز كوريا الشمالية، والأمن الاقتصادي، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في التعامل مع التحديات العالمية، كثلاثة بنود رئيسية في القمة القادمة بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن".وأدلى المسؤول بهذه التصريحات أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي، قبيل القمة المقرر لها يوم السبت القادم في سيول، خلال أول زيارة يقوم بها بايدن إلى كوريا الجنوبية.وأضاف المسؤول أن يون وبايدن سيناقشان ردود البلدين الحليفين على استفزازات كوريا الشمالية وطرق إدارة الموقف.أما بالنسبة للأمن الاقتصادي، فقال المسؤول إن الرئيسين سينسقان التعاون بين البلدين في قضايا سلاسل التوريد والتقنيات الجديدة.وفيما يتعلق بالتحديات العالمية، سيناقش يون وبايدن مساهمة سيول المحتملة لمواجهة التحديات وتنسيق التعاون الثنائي إذا لزم الأمر.