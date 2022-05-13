إصابات كورونا في كوريا تنخفض لمستوى 10 آلاف لأول مرة منذ 104 أيام

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 10 آلاف.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 13 ألفا و296 حالة، منها 28 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى مستوى 10 آلاف منذ يوم الأول من شهر فبراير الماضي عندما تم تسجيل 18 ألفا و333 إصابة.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا 17 مليونا و795 ألفا و357 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 23 ألفا و744 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن زاد العدد بمقدار 35 حالة وفاة طوال الـ24 ساعة الماضية.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة زيادة بمقدار 7 أشخاص ليصل إجمالي عددهم إلى 345 شخصا.