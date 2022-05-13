كوريا تعزز نشاطها لجذب السياحة الصحية من الشرق الأوسط

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اختتم يوم الخميس الماضي في مركز دبي التجاري العالمي معرض سوق السفر العربي، الذي شارك فيه حوالي ألف و500 شركة من 62 دولة، بعد 4 أيام من انعقاده.وركزت الشركات المشاركة في المعرض جهودها على تنشيط الرحلات السياحية التي ظلت خاضعة للركود خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، في ظل تخفيف إجراءات الحجر الصحي على مستوى العالم.وقامت الشركات الكورية المشاركة في المعرض بالترويج للسياحة العلاجية في كوريا الجنوبية، من خلال تنظيم جلسات شرح حول البنية التحتية الطبية والخدمات عالية المستوى التي تقدمها المراكز الطبية الكورية.وقد بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية لتلقى علاجات طبية حوالي 500 ألف شخص في عام 2019، أي قبل تفشي وباء كورونا.ومن بين هؤلاء السياح الأجانب، عدد من السياح من الدول العربية الذين زاروا كوريا لتلقي علاجات طبية والتمتع بالسياحة في آن واحد.تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أكثر وجهات السياحة الطبية بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال الدكتور "جون إين هو" من مستشفى "سيول آسان" إن الحكومة الإماراتية ترسل عددا من المرضى المصابين بتشوهات خلقية وأمراض السرطان والكبد، إلى كوريا الجنوبية لتلقي العلاج.وفي هذا الصدد، أكد الخبراء على ضرورة بذل جهود ليس فقط لزيادة عدد السياح الراغبين في تلقي العلاج، بل وأيضا رفع مستوى العلاجات والخدمات الطبية، لجذب المزيد من السياح الأجانب الذين يزورون كوريا لتلقى العلاج.ويقدر حجم سوق السياحة العلاجية العالمية بـ100 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 80 مليار دولار.