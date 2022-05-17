منظمة الصحة العالمية تحذر من الانتشار السريع لفيروس كورونا في كوريا الشمالية

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حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين من إمكانية حدوث انتشار سريع لفيروس كورونا في كوريا الشمالية.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن "بونام خيترابال سينغ" المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة جنوب شرق آسيا، ذلك التحذير في بيان أصدره المسؤول الدولي، حيث قال إنه نظرا لعدم بدء كوريا الشمالية حتى الآن في تنفيذ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، فإن هناك خطرا من أن الفيروس قد ينتشر بسرعة بين الجماهير دون اتخاذ تدابير فورية ومناسبة.وقالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتلق بعد معلومات مباشرة عن تفشي المرض المبلغ عنه من السلطات المحلية. وأضافت منظمة الصحة العالمية أنها مستعدة لتقديم المساعدة في حرب كوريا الشمالية ضد الوباء.