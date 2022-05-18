كيم جونغ أون يوبخ مسؤوليه بسبب انتشار فيروس كورونا في كوريا الشمالية

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قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتوبيخ كبار المسؤولين في حكومته لفشلهم في التعامل بشكل صحيح مع انتشار فيروس كورونا في وقت مبكر، وسط الانتشار السريع للفيروس في البلاد.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، إن كيم ترأس اجتماعا لهيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية في حزب العمال الحاكم أمس، لمناقشة مشكلة انتشار عدوى كورونا وقضايا محلية أخرى.وبحسب التقرير، انتقد كيم عدم نضج المنظمات الوطنية منذ بدايتها في التعامل مع ما أسماه بـ"أول أزمة في الحجر الصحي منذ تأسيس الدولة"، ووبخ كبار المسؤولين لسلبيتهم وتهاونهم في هذا الأمر.وانتقد كيم مسؤوليه لتفاقم مشكلة التعقيد في السباق مع الزمن لمكافحة الوباء، وحث "كل وحدة وعامل" على الانتباه لخطورة الموقف والبقاء متيقظين.ووفقا لمقر الحجر الصحي الوطني للطوارئ في الشمال، تم الإبلاغ عن حوالي 232 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد بين الساعة 6 من مساء أول من أمس الاثنين والساعة 6 من مساء أمس الثلاثاء، حيث ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ أواخر الشهر الماضي إلى أكثر من مليون و710 آلاف حالة.وأضاف التقرير أن ستة أشخاص قد لقوا حتفهم بسبب الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 62.