فيلم مدينة الجرائم- 2 يحقق أفضل مبيعات منذ بدء جائحة كورونا

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نجح الفيلم الكوري "مدينة الجرائم- 2"، الذي يقوم الممثل "ما دونغ صوك" بدور البطولة فيه، في استقطاب أكثر من 460 ألف مشاهد في اليوم الأول من عرضه، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر في دور السينما كوريا.ووفقا للشبكة الإلكترونية المتكاملة لتذاكر دور السينما التي تديرها لجنة الترويج للأفلام، بلغ عدد مشاهدي الفيلم في دور السينما حوالي 476 ألفا في اليوم الأول من عرضه أمس.ويعد ذلك رقما قياسيا من بين الأفلام الكورية منذ بدء انتشار جائحة كورونا.كما تجاوز هذا الرقم ما سجله الفيلم الكوري "جبل بيكدو" في أول يوم من عرضه، في عام 2019، والذي استقطب 450 ألفا و171 مشاهدا.ويذكر أن فيلم "مدينة الجرائم- 2" هو فيلم أكشن يصور عملية اعتقال عصابة من المجرمين من الكوريين في فيتنام.