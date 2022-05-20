البرلمان الكوري يؤكد تعيين هان دوك سو رئيسا للوزراء

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أكد البرلمان الكوري تعيين "هان دوك سو" رئيسا للوزراء من خلال التصويت في جلسته العامة، حيث قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الموافقة على التعيين في اللحظات الأخيرة.وفي التصويت الذي أجري مساء الجمعة وحضره 250 نائبا، صوت 208 نواب لصالح تعيين "هان" مقابل رفض 36 نائبا وامتناع 6 نواب عن التصويت.وبعد تأكيد تعيينه بأغلبية الأصوات، سيتولى "هان" منصب رئيس الوزراء الرابع والثمانين لكوريا الجنوبية، وهو الأول في إدارة "يون صوك يول".وجاءت الموافقة بعد 47 يوما من ترشيح "يون" لمنصب رئيس الوزراء في 3 أبريل الماضي.وكان الحزب الديمقراطي، الذي يمتلك أغلبية المقاعد في البرلمان، قد أعلن سابقا أن "هان" غير لائق للمنصب بعد جلسة تأكيده السابقة.وبعد اجتماع عام لنواب الحزب استمر لأكثر من 3 ساعات، قرر الحزب الموافقة على تعيين "هان".