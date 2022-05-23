السلطات الصحية الكورية تطبق نظاما لتشخيص جدري القرود

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مع تزايد عدد البلدان التي أبلغت عن اكتشاف حالات إصابة بمرض جدري القرود، وهو مرض فيروسي نادر عادة ما يكون موجودا في أجزاء من إفريقيا، قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الأحد إنها أنشأت بالفعل نظام اختبار لتشخيص المرض.وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تطوير وتقييم طرق الاختبار التشخيصي قد تم الانتهاء منه في عام 2016.وأضافت السلطات الصحية أنه في حالة اندلاع المرض، سيمكنها اكتشاف المرضى بسرعة ومنع انتشار الفيروس بشكل فعال. كما قالت الوكالة إنه لم يتم العثور على أي إصابات في البلاد، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال دخول الفيروس بالفعل إلى كوريا في ضوء الرحلات الخارجية المتزايدة وفترة الحضانة الطويلة للمرض، والتي عادة ما تكون ما بين ستة أيام إلى 13 يوما، وقد تمتد إلى 21 يوما.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة إصابة بفيروس جدري القرود في 12 دولة على الأقل، محذرة من احتمال أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات.