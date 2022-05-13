رئيس الوزراء الجديد يؤكد أنه سيقوم بدور ريادي لتكامل الشعب والتعاون

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​أكد رئيس الوزراء الكوري الجديد "هان دوك سو" أنه سيقوم بدور ريادي لتكامل الشعب وتنفيذ سياسات البلاد من خلال التعاون.جاء ذلك في كلمة ألقاها "هان" في حفل تنصيبه اليوم الاثنين، حيث قال إن المحتمع الخالي من التكامل والتعاون يؤثر سلبا على الكفاءة الكلية لعملية الإنتاج، مشددا على أنه يبذل جهودا لتحسين الإنتاجية الكلية من خلال القضاء على عناصر الصراعات الاجتماعية والاقتصادية.وأضاف أنه سيبذل كل ما في وسعه لبناء مجتمع يتم فيه ربط الجيران، وترتبط فيه المجتمعات الإقليمية والأجيال، حتى يتمكن أفراد الشعب الكوري من التعايش، من خلال الاستماع إلى آراء متنوعة من مختلف طبقات المجتمع.وأكد "هان" على أنه سوف يحترم أحزاب المعارضة كشريك في تنفيذ سياسات البلاد من خلال التعاون معها، وأنه سيتواصل بنشاط مع أحزاب المعارضة باستخدام جميع الوسائل الممكنة.ودعا المسؤولين الحكوميين إلى بذل جهودهم لجعل كوريا دولة مبنية على الحرية وحقوق الإنسان والعدالة والتضامن، وتتحمل مسؤولياتها في المجتمع الدولي.