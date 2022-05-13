يون يحضر قمة افتراضية لإطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

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سيحضر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" قمة افتراضية تعقد في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين، سيتم فيها إطلاق إطار العمل الاقتصادي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.ومن المتوقع أن يعلن الرئيس يون رسميا خلال تلك القمة عن مشاركة كوريا الجنوبية في الإطار الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد أعرب يون بالفعل عن نية كوريا الانضمام للإطار الاقتصادي خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد قمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أول من أمس السبت في سيول.وفي بيان مشترك، أعرب الرئيسان عن التزامهما بتوثيق التعاون من خلال الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بناء على مبادئ الانفتاح والشفافية والشمولية.ويذكر أن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حملة أمريكية لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.