مستشار الأمن القومي يناقش مع نظيره الأمريكي إطلاقات الصواريخ الأخيرة

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ناقش كبار المستشارين الأمنيين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سبل الرد على عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول أمس الأربعاء، اتفق مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" مع نظيره الأمريكي "جيك سوليفان" عبر الهاتف، على وجهة النظر القائلة بأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في وقت سابق من اليوم كان انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وفي بيان صحفي، قال المكتب الرئاسي إن الجانبين اتفقا أيضا على أن تجارب الصواريخ تمثل استفزازا خطيرا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية وحول العالم.وحث المسؤولان كوريا الشمالية على الإنهاء الفوري لعملها الاستفزازي والعودة إلى الحوار بدلا من ذلك، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق للإجراءات المضادة القوية والفعالة، على أساس الموقف الدفاعي القوي للحلفاء.وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، أشاد المكتب الرئاسي بإقامة سيول وواشنطن لرابطة شخصية قوية بين قيادتيهما، ووضعهما أساسا متينا للتعاون الثنائي.وأضاف المكتب الرئاسي أن مكاتب الأمن القومي في البلدين ستواصل السعي للتعاون الوثيق.